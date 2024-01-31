Птичий грипп обнаружен у пингвинов недалеко от Антарктиды. В результате болезни уже погибло 200 птенцов и несколько взрослых особей. Об этом сообщает Reuters.
По данным Научного комитета по антарктическим исследованиям у папуасских пингвинов впервые обнаружен смертельный тип птичьего гриппа. Это вызывает серьезные опасения, ведь вирус может распространиться среди огромных колоний пингвинов в Антарктиде.
Как сообщается, исследователи обнаружили около 35 пингвинов, погибших на Фолклендских островах в Южной Атлантике 19 января. Образцы, взятые у двух мертвых пингвинов, оказались положительными на вирус птичьего гриппа H5N1.
Правительство Фолклендских островов сообщило Reuters, что при аналогичных обстоятельствах погибло еще много пингвинов. По состоянию на 30 января известно о более 200 мертвых птенцов и несколько взрослых особей.
Смертельные случаи подтверждают, что папуасские пингвины восприимчивы к смертельному заболеванию, которое в последние месяцы уничтожает популяции птиц по всему миру. Однако этот вид пингвинов редко путешествуют между Фолклендскими островами у побережья Аргентины и Антарктическим полуостровом. Это означает, что странствующие пингвины вряд ли будут способствовать распространению вируса на южный континент.
Как сообщается, защитники природы также обеспокоены другими видами. Так, морские слоны и морские котики также гибнут от этой болезни.
"Это особенно тревожно, потому что в Южной Георгии проживает 95% мировой популяции антарктических морских котиков. Если эта популяция исчезнет, вид окажется в критической ситуации", - говорят ученые.
Птичий грипп
Птичий грипп в основном циркулируют среди птиц. Вирус обычно не представляет угрозу для человека. Основной резервуар птичьего гриппа - дикие птицы, особенно водоплавающие. Тем не менее, иногда вирус может передаваться на домашних пернатых.