Работы по сбросу воды стартуют примерно через два года.

Япония утвердила план сброса более одного миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС Фукусима в океан.

Об этом пишет BBC.

Читайте такжеКиев попал в 5-ку городов мира по уровню загрязнения воздухаОтмечается, что вода будет очищена и разбавлена, чтобы уровни радиации были ниже установленных норм. Однако некоторые местные рыбные промышленники вместе с Китаем и Южной Кореей выступили против. Не молчат и экологические организации.

Токио заявляет, что работы по сбросу воды, которую использовали для охлаждения ядерного топлива, стартуют примерно за два года.

Сейчас радиоактивная вода обрабатывается в рамках сложного процесса фильтрации, который удаляет большую часть радиоактивных элементов, однако не очищает полностью.

Затем отфильтрованную воду хранят в больших резервуарах. Но места заполнятся до 2022 года. Там на сегодня хранится около 1,3 миллиона тонн радиоактивной воды – этого достаточно, чтобы заполнить около 500 плавательных бассейнов олимпийского значения.

Авария на японской АЭС: что известно о трагедии в Фукусиме

Радиационная авария в японской префектуре Фукусима произошла в 2011 году в результате сильнейшего за все время наблюдений землетрясения в стране.

При взрыве была разрушена внешняя бетонная стена здания реакторного отделения. С целью охлаждения реактора принято решение заполнить его гермооболочки морской водой.

По заявлению официальных лиц Японии, в результате взрыва один работник станции получил тяжелые ранения и скончался, четверо доставлены в больницу. Также пострадали два работника подрядных организаций. Известно об одном работнике станции, который получил дозу облучения 106 миллизивертов, что превышает нормальную дозу, но ниже предусмотренной МАГАТЭ для аварийных ситуаций. При взрыве на третьем реакторе 14 марта 11 человек получили ранения, в том числе тяжелые.

Власти Японии эвакуировали население из трехкилометровой зоны вокруг Первой фукусимской АЭС. На следующий день эвакуации было распространено до 10. Еще через день зона эвакуации — до двадцати километров вокруг станции.

Японские власти после аварии на 1-м реакторе АЭС объявили 4 уровень аварии, а впоследствии (18 марта 2011) — 5 уровень (по оценке NISA) Flag of Japan.svg по международной шкале ядерных событий. Однако французские эксперты считают, что авария достигла 6 уровня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская