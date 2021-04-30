В Луцке открыли выставку екоскульптур с ветки
Необычную выставку экоскульптур открыли в Луцке. Здесь лошади, мавки и рыба - и все это из обрезанных веток.
Читайте такжеВ Украине установили рекорд по озеленению планеты (видео)Там в парке обустроили аллею фигур из веток после кронирования. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Материал мастерам свозили грузовиками, а те работали по нескольку дней. На некоторые объекты ушло до миллиона веток. Таким образом срезанные ветви получили вторую жизнь.
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