Алексей Данилов отметил, что в Украине можно выращивать "промышленный" лес.

В скором времени в Украине больше не будет надобности рубить дикий лес ради древесины. Для этого планируют создать "промышленные леса" для нужд бизнеса.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"С учетом того, что лес является нашим достоянием, но лес - это также сырье для промышленности, я думаю, что мы будем вводить в наш лексикон словосочетание "промышленный лес". Мы должны дать бизнесу возможность, чтобы он для себя закладывал именно промышленные участки леса. Чтобы мы четко понимали, что это промышленный лес, это бизнес выращивает для себя, чтобы можно было использовать", - отметил Данилов.

При этом он указал, что в Украине есть территории, на которых можно выращивать лес.

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По его словам, "на сегодняшний день у нас лесная отрасль - это отрасль кумовства".

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу залесения Украины.

Автор: Анастасия Горбачева