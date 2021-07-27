В агентстве также подчеркнули, что указ Зеленского о сохранении лесов относится ко всем собственникам лесов, юридическим и физическим лицам.

Государственное агентство лесных ресурсов не сможет выполнить план президента Владимира Зеленского по высадке 1 миллиарда деревьев в ближайшие три года.

Это следует из ответа Гослесагентства на запрос издания "Українські новини".

Так, в ближайшие три года агентство планирует высадить более 729 миллионов саженцев.

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"Ориентировочно агентством планируется высадить в 2021 году более 10 млн саженцев, в 2022 – более 223 млн, 2023 – более 230 млн, а в 2024 году – более 266 млн штук саженцев", - говорится в документе.

При этом в агентстве подчеркнули, что указ Зеленского о сохранении лесов относится не только к государственным лесхозам, но и ко всем собственникам лесов и лесопользователям, юридическим и физическим лицам.

Также агентство готовит предложения по созданию условий для достижения оптимального показателя уровня лесистости.

Сохранение лесов в Украине: что известно

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев. По его словам, один из главных союзников в борьбе с изменением климата – это украинские лесные ресурсы.

Также Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов" (№228/2021). Он направлен на сохранение лесного фонда Украины, надлежащую защиту и воспроизводство лесов, создание благоприятных условий для ведения лесного хозяйства на принципах устойчивого развития с учетом природных и экономических условий, обеспечение прав граждан на безопасную окружающую среду.

Согласно указу, с 2021 года предполагается начать реализацию экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Автор: Александр Топчий