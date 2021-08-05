Возможной причиной массового мора насекомых могли стать химикаты.

Массовый мор пчел зафиксировали в Боготольском районе Красноярского края. За дело взялись сотрудники местного отделения Следственного комитета Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной информации, погибли более двухсот пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч насекомых. То есть всего погибло около 20 миллионов пчел.

Правоохранители проводят проверку и выясняют причины массового мора насекомых. В рамках проверки оценят сельхозпроизводителей на предмет соблюдения применения пестицидов и агрохимикатов.

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11 мая в Закарпатской области произошел трагический инцидент – во время перевозки погибли 8 миллионов пчел. Это случилось из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания внутри авто.

Пчеловоды обратились в полицию и заявили, что будут судиться с "Укрпочтой". Общая рыночная стоимость насекомых, которых везли грузовиком, достигает около 500 тысяч гривень.

Однако уже 13 мая руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что в более 100 из 300 ящиках пчелы "воскресли".

В Союзе пасечников Украины объяснили, что пчелы могли впасть в подавленное состояние. Это произошло из-за недостатка свежего воздуха. Особенно повлиять на их самочувствие могло превышение допустимого количества в одном ящике.

Позже в "Укрпочте" пожаловались, что смогли "оживить" до недавнего времени мертвых пчел, но теперь владелец отказывается их забирать.

Автор: Анастасия Горбачева