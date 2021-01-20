Чиновники говорят, что вода пригодна к использованию, но появляется "фактор запаха".

В Симферополе местные жители жалуются на неприятный запах водопроводной воды. Специалисты выявили в ней повышенное содержание аммиака.

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Руководитель предприятия «Вода Крыма» в эфире рос-ТВ объяснил, что рост концентрации аммиака в водах связан с низкими горизонтами и уменьшением запасов в симферопольском водохранилище.

По его словам, на данный момент содержание вещества находится в пределах санитарной нормы — 1,75 миллиграмма на кубический дециметр при максимально допустимом значении в два миллиграмма. Вода остается пригодной к использованию, но появляется фактор запаха.

При этом, перед подачей в дома вода обеззараживается химикатами, от чего приобретает запах «медицинских препаратов».

Местная власть в ближайшие недели планирует прекратить использование симферопольского водохранилища из-за снижения количества воды и других трудностей.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также из-за пересохших скважин воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Ситуация с водоснабжением там с тех пор постоянно ухудшается.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Дмитрий Захаров