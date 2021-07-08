Скопления насекомых напоминают клубы дыма высотой до 50 метров от земли.

В Одесской области в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" после ливней и жары появилось огромное количество комаров.

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, сотрудник заповедника Иван Русев.

«После затяжных дождей и жары, ближе к вечеру, появляется масштабный воздушный планктон по всему горизонту лиманов и Черного моря. Это завораживающее явление сформировалось над травянистыми сообществами, над огромной мелководной и влажной частью НПП «Тузловские лиманы», - написал Русев.

По его словам, скопления насекомых напоминают клубы дыма высотой до 50 метров от земли. Ученый отмечает, что это – комары-звонцы, численность которых в заповеднике исчисляется миллиардами. Комары-звонцы (комары-дергуны, хирономиды) – очень большое семейство из отряда двукрылые (Diptera).

«В этот период года, начиная с июля и до середины октября, в теплые дни, будет еще продолжаться роение этих удивительных насекомых. Днем, особенно в жаркую погоду, комаров нет, они прячутся под листьями. Появляются обычно вечером, особенно в безветренную погоду», - отмечает Русев.

По информации эколога, название (звонцы) эти насекомые получили из-за того, что издают звон.

«Рой комаров лишь плавно колеблется, а находящиеся в нем отдельные особи то резко взлетают вверх, то падают вниз и при этом издают резкий звон, отсутствующий при обычном полете. Эти насекомые – еще одно из многочисленных проявлений уникальной жизни вокруг нас, которое надо понимать, любить и оберегать», - считает эколог.

Кроме того, из-за обилия комаров появилось значительно больше пауков, но Русев утверждает, что они и комары-звонцы безопасны для человека.

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Автор: Лариса Козовая