Детеныши чувствуют себя хорошо и нормально питаются.

В Одесском зоологическом парке родились восемь муфлонов.

Об этом сообщили в администрации зоопарка.

Отмечается, что, несмотря на войну, жизнь продолжается: появились на свет детеныши муфлонов.

"Восемь маленьких муфлонов чувствуют себя хорошо и хорошо едят", - сказано в сообщении.

Как пояснили в зоопарке, европейский муфлон — вид рода баран (Ovis) семейства быковых (Bovidae). Жвачное парнокопытное рогатое животное.

Европейские дикие муфлоны сохранились только на островах Корсика и Сардиния, но его широко расселили в южных районах Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесском зоологическом парке родились шесть скатов моторо. Тело ската усыпано круглыми пятнами, похожими на глаза. Он опасен ядовитым шипом.

Зоопарк Одессы

Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года. Его посещали ежегодно более чем 250 тыс. человек в год. Коллекция зверинца содержит свыше 260 видов, порядка 1 тыс. 570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

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