Эксперт положительно оценил инициативу по созданию "Крымской платформы"

Вопрос оккупированного Крыма нужно активно вводить в информационное поле, поскольку о нем уже все забыли. Полуострову грозит экологическая катастрофа.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил политолог Борис Тизенгаузен. Он положительно оценил инициативу по созданию "Крымской платформы".

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"Зеленский же сейчас инициировал эту крымскую платформу. То есть ее задача не в том, что они собрались и сразу же Крым нам вернули обратно, а в том, чтобы актуализировать вопрос Крыма в информационном поле. Представители европейских государств, которые туда войдут, - мы пока не знаем, кто, но они там будут - будут собираться, будут что-то анализировать", - отметил Тизенгаузен.

По словам политолога, в Крыму может случиться экологическая катастрофа. Мы должны как можно больше говорить о Крыме в Европе и с представителями европейских государств.

"Спецпредставитель по Крыму, например, тоже может принять участие там, потому что в Крыму у нас не так близка, но возможна экологическая катастрофа. В том числе из-за отсутствия воды, из-за засоления почвы. Потому что выгребают сейчас воду из скважин, и почва вообще перестает быть урожайной. За нарушения прав человека сколько крымских татар там политзаключенные - более 100. Из-за всяческих обысков и так далее. Есть, о чем говорить. Есть, что обсуждать. Крым нужно активнее вводить снова в информационное поле, потому что про Крым реально все забыли. Эта инициатива с Крымской платформой очень даже приветствуется. Чем больше мы будем говорить о Крыме в Европе, с европейцами, с представителями европейских государств, тем лучше для нас", - подчеркнул Тизенгаузен.

"Крымская платформа": вопрос деоккупации полуострова

23 сентября президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформы по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый-самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

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Автор: Андрей Василюк