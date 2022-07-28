Расположена композиция на зеленом склоне перед Печерским мостом.

На столичном Печерске по случаю Дня украинской Государственности создали цветочное панно, посвященное воинам-героям полка"Азов", большинство из которых все еще остаются в плену РФ.

Об этом информирует КГГА, а также публикует фотографии с места.

Отмечается, что для композиции высадили около 8700 цветов на площади 35 кв. м. В центре сине-желтого флага – символика "Азова". Для создания картинки выбрали агератум, тагетис желтый, ирезине, альтернантеру Ван-Гутта и цинерарию.

Расположена композиция на зеленом склоне перед Печерским мостом.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киевском зоопарке заработал новый авиарий для пернатых жителей. Работники собственноручно создали просторный птичий вольер с условиями, приближенными к естественным.

Также писали, что в Київзоо маленький медвежонок Бери впервые вышел в свой вольер. Увидеть малыша можно в любой день с 10:00 до 12:00 в большом природном вольере Медвежьего континента.

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