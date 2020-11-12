Сейчас ученые занялись анализом почвы на дне бассейна, так как считают ее "важным хранилищем информации относительно ландшафта".

Останки гигантского древнего озера нашли подо льдом в Гренландии. Ученые предполагают, что водоему может быть как сотни тысяч лет, так и миллионы.

Об этом пишет Science alert.

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В прошлом году исследователи открыли более 50 озер под ледовым щитом Гренландии. Однако новая находка – иного происхождения: давно высохший бассейн древнего озера теперь наполнен осадочным материалом – рыхлая порода толщиной до 1,2 км и 1,8 км ледового покрытия. Когда озеро было наполнено водой, остров еще не обледенел.

Водоем подпитывался 18 древними реками и вмещала около 580 кубометров км воды.

Сейчас ученые занялись анализом почвы на дне бассейна, так как считают ее "важным хранилищем информации по ландшафту". Эксперты, вероятно, смогут также узнать, когда лед сковал Гренландию.

Озеро нашли благодаря аэросъемке NASA полярных регионов мира.

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Автор: Яна Ставская