Это биоразнообразие находится под угрозой исчезновения - из-за активной вырубки лесов.

Международная группа ученых опубликовала результаты нескольких десятилетий исследований биоразнообразия на горном архипелаге Юго-Восточной Африки (SEAMA), который тянется от северного Мозамбика до горы Муландже в Малави.

Как пишет IFLScience, ученые исследовали около 30 фрагментированных участков лугов и вечнозеленых лесов, которые остались относительно отрезанными друг от друга. Эти изолированные "небесные острова" стали идеальным местом для формирования уникальных экосистем.

В ходе исследования ученые обнаружили более 200 видов, которых нельзя найти больше нигде на Земле, включая 90 видов земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих, бабочек и пресноводных крабов, а также 127 видов растений.

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Среди строго эндемичных видов - которые являются уникальными для этой области - было три вида птиц, шесть пресноводных крабов, четыре млекопитающих, 11 земноводных, 22 рептилии и 39 бабочек. Некоторые из этих видов никогда ранее не идентифицировались учеными и могут считаться новыми видами.

Отмечается, что своим уникальным биоразнообразием SEAMA обязана большому количеству гор, которые образовались сотни миллионов лет назад. Кроме горных лугов, в регионе есть самый большой и самый маленький тропические леса на юге Африки.

В то же время ученые предостерегают, что это биоразнообразие находится под угрозой исчезновения - из-за активной вырубки лесов. С 2000 года SEAMA потеряла в среднем 18 процентов своего влажного лесного покрова, а в некоторых частях региона этот показатель достигает 43 процентов.

Ученые предупреждают, что многие из этих уникальных видов могут вымереть, прежде чем их смогут зафиксировать и изучить.

Ранее УНИАН писал, что глубоководные акулы и скаты оказались под угрозой вымирания из-за косметической индустрии. Так, в женских средствах для ухода за кожей, а также в некоторых медицинских препаратах среди прочего используется вещество под названием "сквален". Одним из основных источников его получения является печеночный жир глубоководных акул.

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