Изменение климата приводит к отбору быстрорастущих видов.

Британские ученые раскрыли факторы, которые влияют на уровень разрушения деревьев в лесах Амазонки. Исследование проведено совместно университетами Бирмингема и Лидса, является первым крупномасштабным анализом причин гибели деревьев в Амазонии и использует долгосрочные записи, собранные международной сетью RAINFOR.

Об этом сообщает Meteoprog.ua со ссылкой на Nature Communications.

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Способность лесов Амазонки накапливать углерод в условиях меняющегося климата в конечном итоге будет определяться тем, насколько быстро умирают деревья и что их убивает. Новое исследование раскрыло, какие факторы контролируют уровень смертности деревьев в лесах Амазонки, и помогает объяснить, почему смертность деревьев увеличивается во всем бассейне Амазонки.

Этот большой анализ показал, что средняя скорость роста древесных пород является основным фактором риска гибели деревьев Амазонки, при этом быстрорастущие деревья умирают в более молодом возрасте. Эти выводы имеют важные последствия для нашего понимания будущего этих лесов. Изменение климата приводит к отбору быстрорастущих видов. Если леса, выбранные в результате изменения климата, с большей вероятностью умрут в более молодом возрасте, они также будут накапливать меньше углерода.

Сеть RAINFOR собрала более чем 30-летний вклад более 100 ученых. Он включает записи о 189 участках площадью один гектар, каждый из которых посещали и контролировали в среднем каждые 3 года. При каждом посещении исследователи измеряют все деревья диаметром более 10 см, а также состояние каждого дерева.

Всего было отслежено более 124 тысяч живых деревьев, также ученые зарегистрировали и проанализировали 18 тысяч погибших деревьев. Когда деревья умирают, исследователь действует установленному протоколу, чтобы выяснить истинную причину смерти. Это включает в себя детальную судебно-медицинскую работу и представляет собой масштабную деятельность, проведенную опытными следователями из десятка стран.

Данное исследование поможет ученым принять меры для предотвращения этой проблемы.

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Автор: УНИАН