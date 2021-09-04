Половину всех полимеров для одноразовых товаров производят всего 20 компаний, а финансовую поддержку им оказывают 20 банков.

Если не принять кардинальных мер, то к 2040 году количество пластика в мировом океане утроится.

Об этом исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингрид Андерсен заявила на министерской конференции, посвященной проблемам морского мусора и пластиковых отходов, сообщает Центр новостей ООН.

"Черепахи, запутавшиеся в разорванных пластиковых пакетах. Мертвые киты с желудками, полными отходов. Миллиарды пластиковых гранул, которые волны выносят на наши пляжи – как недавно в Шри-Ланке. Мы сами видим, что мы наделали", – отметила Андерсен.

Но ущерб от использования пластика гораздо серьезнее: речь идет о "тройном кризисе планетарного масштаба", утверждает глава ЮНЕП. Это – изменение климата, потеря биоразнообразия и загрязнение.

Эмиссии парниковых газов, источником которых является пластик, включая сжигание пластиковых отходов, к середине века будет составлять 17% общего объема выбросов СО2.

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Загрязненные пластиком моря и океаны уже не могут давать нам в полном объеме все свои богатства, которыми мы пользовались раньше, – связанные с этим ежегодные экономические потери составляют $2,5 млрд.

"Но пластик не появляется в океане ниоткуда. Как показывают новые исследования, 80% пластика приносят в океан 1000 рек. Страдают экосистемы этих рек. Страдают пресноводные озера, страдают экосистемы на суше", - сказала Андерсен.

1,3 млрд тонн твердых отходов – вот что "производят" ежегодно городские жители. При этом во многих городах просто нет надлежащей инфраструктуры, позволяющей грамотно обращаться с отходами и перерабатывать их.

По словам Андерсен, выход очевиден: для того, чтобы решить проблему морского мусора, нужно полностью пересмотреть весь процесс: от производства пластика до его использования и утилизации.

Первое: необходимо сократить производство пластмассы, особенно предназначенной для предметов одноразового использования.

Половину всех полимеров для одноразовых товаров производят всего 20 компаний, а финансовую поддержку им оказывают 20 банков. $300 млрд в виде акций головных компаний-производителей одноразового пластика находятся в руках лишь 20 управляющих активами.

"Если привлечь эти компании к поиску решений и собраться всем за одним столом, мы сможем быстро найти выход", – уверена Андерсен.

Необходимо пересмотреть дизайн товаров из пластмассы с прицелом на то, чтобы по окончании жизненного цикла их можно было бы переработать. Такой многооборотный подход, утверждает глава ЮНЕП, мог бы сократить количество пластика, попадающего в моря и океаны, на 80%. Производство пластикового сырья тогда сократилось бы на 55%. Правительства за период с 2021 по 2040 год сэкономили бы $70 млрд. На 25% снизились бы выбросы парниковых газов, и появилось бы 700 тыс. новых рабочих мест.

Андерсен подчеркивает, что устаревшие муниципальные инфраструктуры по сбору и переработке твердых отходов совершенно не годятся сегодня, когда городское население стремительно растет. Их модернизация сыграла бы важнейшую роль в сокращении пластикового загрязнения и улучшении здоровья людей.

Это Андерсен считает ключевым моментом в решении проблемы пластика. Речь идет о законодательстве в области отходов, производства, госзакупок и информирования потребителей. Задача сокращения пластика должна стать красной нитью и пронизывать все отрасли экономики. Чрезвычайно важно привлекать к решению этой проблемы граждан, в том числе путем проведения кампаний.

"Но все это возможно только при наличии всестороннего и инклюзивного глобального подхода", – подчеркнула представительница ООН.

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Автор: Виктория Токарева