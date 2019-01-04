Привычка сортировать и помощь бедным: как уменьшить бесполезные потери после новогодних праздников (видео)

Как правило, после праздников украинские семьи выбрасывают до 15% еды, купленной к праздничному столу, и генерируют около 10 килограммов бытового мусора на человека.

Волонтеры призывают украинцев приносить лишнюю еду с праздничного стола, которую уже нет сил съесть своими силами, в центры помощи бедным, а бытовой мусор - сортировать и увозить на специальные сортировочные станции.

Как говорится в сюжете ТСН, традиционно перед праздниками украинцы массово покупали продукты питания в магазинах. В этом году такие новогодние закупки обошлись гражданам примерно в 1 миллиард гривен. Впрочем опыт уже не раз показывал, что перед праздниками люди очень часто покупают больше, чем могут съесть.

Читайте такжеМусорный апокалипсис: ONUKA сняла клип на главной свалке города (видео)

Таким образом, в праздничные дни количество мусора увеличивается на сотни тонн. Прежде всего на свалку попадает еда - селедка под шубой, оливье и другие салаты, а также закуски. В городах украинские семьи выбрасывают до 15% продуктов, купленных к праздничному столу, потому что просто не успевают их съесть и они портятся.

Впрочем, на самом деле еду от помойки спасти не так уж сложно - ей можно просто поделиться, говорят девушки из молодежного движения, которые еженедельно кормят бездомных, пожилых и бедных людей. Волонтеры признаются, что каждый год бедные люди особенно ждут праздников, ведь всем хочется чегото вкусного и особенного.

Поэтому если на праздничном столе остается еда, которую уже нет сил доесть, лучший способ от нее избавиться - отнести в такие волонтерские центры, таким образом подарив немного праздника тем, кто не имеет возможности обеспечить себя самостоятельно. Если же в вашем городе такого центра нет, еду всегда с радостью примут в любой церкви. Кстати, также различные волонтерские и церковные организации принимают вещи или одежду, которые потом раздают нуждающимся.

Кроме того, за неделю выходных украинцы производят до 10 килограммов бытового мусора каждый. И здесь на помощь приходит сортировка мусора. Пакеты от подарков, бутылки от алкоголя, пластик от напитков, коробки от конфет и даже жестяные банки от кукурузы и зеленого горошка - все это можно сделать "полезным" мусором, только правильно отсортировав.

Уже не первый год общественная организация "Україна без сміття" принимает на переработку бытовой мусор. Его надо лишь вымыть и рассортировать по отдельным группам, а затем привезти в один из центров сортировки мусора.

Как сообщал УНИАН, после новогодних празднований в центре Киева коммунальщики собрали более 100 тонн мусора.