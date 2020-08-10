Для поднятия танкера "Делфи" нашли подходящий кран - Криклий

Министр инфраструктуры сообщил, что сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем судна.

Президент Украины Владимир Зеленский требует решить вопрос с ликвидацией последствий аварии танкера «Делфи», который затонул у побережья Одессы в 2019 году.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, такое поручение глава государства дал на традиционном селекторном совещании под его председательством.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для проведения соответствующих работ. Сегодня, по его словам, будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Чиновник пообещал, что работы по подъему судна «значительно интенсифицируются».

История танкера "Делфи"

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы на пляже «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.

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