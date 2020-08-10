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Для поднятия танкера "Делфи" нашли подходящий кран - Криклий

15:36, 10 августа 2020
Экология
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У берегов Одессы затонул танкер / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский требует решить вопрос с ликвидацией последствий аварии танкера «Делфи», который затонул у побережья Одессы в 2019 году.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, такое поручение глава государства дал на традиционном селекторном совещании под его председательством.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для проведения соответствующих работ. Сегодня, по его словам, будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Чиновник пообещал, что работы по подъему судна «значительно интенсифицируются».

История танкера "Делфи"

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