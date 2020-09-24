На Львовщине спасли лебедя / скриншот
На Львовщине спасатели освободили лебедя, который запутался электропроводах.
Он зацепился и упал на частный двор, порвав провода, говорится в сюжете ТСН.
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Хозяева перевернули птицу со спины на лапы, дали ему зерна и воды. Освободиться самостоятельно лебедь не мог, а хозяева боялись ему навредить.
Спасатели накрыли птицу покрывалом, чтобы не сопротивлялась, осторожно освободили ее от проводов и отвезли к ближайшей реке - оттуда, скорее всего лебедь и прилетел.
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