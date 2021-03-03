Выводить этих уникальных животных в дикой природе чрезвычайно сложно, ведь они очень пугливы и большинство своей жизни проводят под водой.

В Австралии хотят создать первый в мире приют для утконосов, чтобы не дать уникальному виду исчезнуть из природы.

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Как говорится в сюжете ТСН, приют возведут в зоопарке в Сиднее уже через 2 года. Учреждение будет состоять из ряда искусственных прудов, где смогут разместить около 65 утконосов.

Сотрудники зоопарка объясняют, что выводить этих животных в дикой природе чрезвычайно сложно, ведь они очень пугливы и большинство своей жизни проводят под водой.

Если проект будет успешен, это позволит больше узнать о жизни этих водоплавающих млекопитающих.

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Автор: Марина Григоренко