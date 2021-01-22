Замалчивается и то, что уже через несколько лет украинцы могут столкнуться с колоссальной проблемой – дефицитом питьевой воды, отмечает издание.

Несмотря на наличие ряда экологических проблем в Украине, среди которых вырубка леса (она влечет за собой ряд катастрофических последствий для страны), активисты не спешат пикетировать органы власти с требованием принять немедленные меры.

Об этом говорится в материале издания "Обозреватель".Читайте такжеЗеленского призвали остановить экокатастрофу в Карпатах - петиция

Отмечается, что в Украине сложилась катастрофическая экологическая ситуация: так, из-за несовершенного законодательства и неконтролируемых вырубок на грани исчезновения оказались каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений из Красной книги.

Как пишет СМИ, также экоактивисты игнорируют еще одну проблему-последствие бесконтрольных вырубок лесов — мощные наводнения на Западе Украины, которые ежегодно причиняют огромные экономические, а порой и человеческие потери.

Замалчивается и то, что уже через несколько лет украинцы могут столкнуться с колоссальной проблемой – дефицитом питьевой воды, пишут журналисты.

"При всем этом, экоактивисты продолжают выискивать нарушения в работе крупных промышленных предприятий, но упорно молчат о примерах решения этих проблем", - подытоживается в материале.

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Автор: УНИАН