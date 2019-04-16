Панду из китайского заповедника отправили на свидание в венский зоопарк (видео)

В Вене панда встретится с подружкой - Ян Ян.

Работники китайского заповедника отправили медведя в венский зоопарк.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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20-летнего Юань-Юань готовили к поездке заранее - месяц он провел на карантине в заповеднике в провинции Сычуань. В Вене панда встретится с подружкой - Ян Ян. А за четыре года обе вернутся обратно в Китай.