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Панду из китайского заповедника отправили на свидание в венский зоопарк (видео)

11:27, 16 апреля 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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20-летнего Юань-Юань готовили к поездке заранее - месяц он провел на карантине в заповеднике в провинции Сычуань. В Вене панда встретится с подружкой - Ян Ян. А за четыре года обе вернутся обратно в Китай.

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Теги: #Китай#панда#зоопарк