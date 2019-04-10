Сингапурские таможенники задержали рекордные 28 тонн чешуи редких панголинов

Браконьеры охотятся на панголинов ради мяса и кератиновой чешуи.

Таможня Сингапура на протяжении недели изъяла более 28 тонн чешуи панголинов – уникальных млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения. Это изъятие стало рекордным.

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Как сообщает Associated Press, найденная в корабельных контейнерах чешуя принадлежит четырем видам панголинов, обитающих в Африке.

Отмечается, что 3 апреля сингапурские таможенники нашли на одном из кораблей более 14 тонн чешуи, которую прятали среди замороженного мяса. Спустя пять дней они нашли еще 14 тонн в другом контейнере. Обе контрабандных партии следовали из Нигерии во Вьетнам.

Отмечается, что кератиновая чешуя панголинов ценится в Азии. В китайской народной медицине ей приписывают целебные свойства, хотя современная медицина доказала нелепость подобных представлений.

Кроме того, мясо этих животных считается деликатесом в Китае и прочих азиатских странах.

Из-за активной охоты на панголинов и вырубки лесов численность этих животных резко упала.