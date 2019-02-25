Власти Вьетнама депортировали двойника Ким Чен Ына

Комик приезжал и в Сингапур в прошлом году во время первого саммита Трампа и Кима. Там его также задерживали, но не депортировали.

Власти Вьетнама депортировали из страны австралийского комика – двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына – менее чем за сутки до того, как в Ханой на переговоры с президентом США Дональдом Трампом должен прибыть настоящий Ким Чен Ын.

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Комик, который называет себя Говард Икс, приехал в столицу Вьетнама 22 февраля вместе со своим товарищем, изображающим Дональда Трампа, передает радио Свобода. Они позировали на улицах вьетнамской столицы, привлекая внимание журналистов и прохожих.

25 февраля в отель к Говарду Иксу пришла полиция, чтобы доставить его в аэропорт. Официально власть не комментировала свое решение. В Ханое накануне саммита усилены меры безопасности.

Комик приезжал и в Сингапур в прошлом году во время первого саммита Трампа и Кима. Там его также задерживали, но не депортировали.

Расселу Вайту, который пародировал Трампа, разрешили остаться во Вьетнаме, но запретили выступать на публике.

Вторая встреча лидеров США и Северной Кореи должен состояться 27 и 28 февраля. Обсуждаться, как и на первой встрече, будет ядерное разоружение КНДР.

Ким Чен Ын два дня назад уехал из Северной Кореи на бронированном поезде и через территорию Китая движется к Вьетнаму.