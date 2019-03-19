Создатель «квантового Шевченко» нарисовал поэта в образах вымирающих животных

В этот раз Грехов изобрази Шевченко в виде рыси, карпатского тритона, бурого медведя и лося.

Зоозащитники из группы UAnimals вместе с художником Александром Греховым выпустили серию постеров, посвященных вымирающим видам животных, в которых поэт Тарас Шевченко выполнен в виде занесенных в Красную книгу животных.

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Об этом говорится в сообщении группы в Facebook. «Бурные обсуждения контроверсионной экспозиции натолкнули нас на мечту об обществе, которое с таким же пылом будет бороться за спасение животных и экологии», - сказано на странице UAnimals в фейсбуке.

В этот раз Грехов изобрази Шевченко в виде рыси, карпатского тритона, бурого медведя и лося.

Как сообщал УНИАН, выставку «Квантовый скачок Шевченко» открыли в феврале 2019 года на киевской станции метро «Тараса Шевченко». В серии плакатов украинский поэт представлен в образе Альберта Эйнштейна, Фриды Кало, Джека Воробья, Гарри Поттера и других популярных персонажей и исторических личностей. Спустя неделю вандал порезал ножом портреты из серии.