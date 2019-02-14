Амурская тигрица погибла в британском сафари-парке после драки с двумя тиграми

Парк сообщил, что проводится расследование с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.

В британском сафари-парке Лонглит подрались тигры, в итоге погибла редкая амурская тигрица.

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Тигрице Шоури было 13 лет, в парке она жила с 2006 года, передает Би-би-си. Как сообщил сафари-парк, ей удалось попасть в вольер, в котором находились два других тигра - Ред и Яна. Между животными началась драка.

В момент инцидента парк был закрыт. Ред и Яна в драке не пострадали.

Парк сообщил, что проводится расследование с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.

Сафари-парк Лонглит заявил: "Во время перемещения тигров между многочисленными вольерами открылась дверца, соединяющая две площадки, из-за чего Шоури сумела попасть в вольер, где находились Ред и Яна".

"Специальная команда смотрителей, ухаживающая за нашими большими кошками, обескуражена случившимся, мы делаем все возможное, чтобы помочь и поддержать их".

Реда и Яну привезли в Лонглит в 2018 году для размножения.

По информации Всемирного фонда дикой природы, амурские тигры, известные также как сибирские тигры, водились на Дальнем Востоке России, на севере Китая и на Корейском полуострове.

В 1940-х годах эти животные оказались на грани вымирания из-за охоты.

Численность амурских тигров в мире оценивается в 540 особей.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Лондонском зоопарке в результате схватки двух тигров погибла суматранская тигрица Мелати.