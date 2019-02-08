Берлинский зоопарк показал редких тигрят

В дикой природе осталось до 450 суматранских тигров.

Берлинский зоопарк (Германия) показал видео с недавно родившимися суматранськими тигрятами.

Об этом рассказали в эфире "ТСН. Утро".

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Как сообщается, две девочки и один мальчик появились на свет две с половиной недели назад, чем очень порадовали работников зверинца.

"Суматранский тигр – это наименее численный вид этих животных и сейчас под угрозой исчезновения. Из-за слабого иммунитета маленькие хищники живут в закрытом вольере. Их мать не отходит от детенышей ни на шаг. Сотрудники зоопарка ждут, пока тигрята подрастут. И в марте планируют выпустить их в открытый вольер", - рассказали в студии.

Напомним, 23 января сообщалось, что маленький полярный медведь сделал первые шаги в берлинском зоопарке.