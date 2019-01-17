Конфискованных в "Борисполе" щеглов выпустили на свободу (видео)

От неволи и истощения треть щеглов погибла.

Конфискованных в "Борисполе" щеглов выпустили на свободу.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Сегодня полторы тысячи птиц застряли на таможне в Борисполе. Ящики со щигликами конфисковали, когда владелец по поддельным документам пытался отправить их в Иорданию. Птиц не выпускали, пернатые так и сидели в тесных коробках.

Однако впоследствии, птиц таки выпустили на свободу. Однако многие отмечают, что это фактическое убийство птиц. Также выпускать насекомоядных пернатых посреди зимы в живой природе, и еще обессиленных, категорически нельзя.

Одна из зоозащитников прокомментировала такое решение.

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"Решение по выпуску принимала комиссия и давало добро Минэкологии. Птицы были выпущены в два захода. Сильнейшие полетели в первыми, тех кто был слабее забрали еще на час в помещение. Они досохли и были благополучно выпущены. Кто не смог выжить - не выжил, не смотря на все старания. Наша работа была чисто технического характера. Скажем так, мы ни на что не влияли и занимались птицами. Кто не согласен с решением о выпуске - задавайте вопрос выше. На моих глазах сильные птицы сразу рванули, кто-то на кустах очнулся через некоторое время. После открытия клеток все присутствующие наблюдали за птицами и их поведением. Птицы приходили в себя и улетали", - написала она.

"Птиц выпустили в вечернее время суток, такого вообще никогда делать нельзя!..Массовое убийство птиц. Выпуск на волю больных, ослабленных, конфискованных щеглов, торжество популизма.. Только весной можно было...Накормиили ворон и котов на районе", - констатируют и возмущаются пользователи соцсетей.