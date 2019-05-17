Заморозка полюсов и озеленение океана: Ученые ищут радикальные методы спасения климата Земли

Исследователи в Кембридже собираются основать исследовательский центр разработки новых способов исправить климат на планете.

Новый исследовательский центр в Кембридже будет работать над разработкой радикальных подходов к решению экологических проблем. Например, один из них предлагает заморозить полюса Земли снова и удалить углекислый газ из атмосферы. Центр был создан из-за страха, что нынешние подходы не остановят опасный и необратимый ущерб для планеты.

Об этом пишет BBC. Это первая подобная инициатива в мире. Она может привести к радикальному сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Координацией инициативы занимается бывший главный советник правительства Великобритании по вопросам науки профессор сэр Дэвид Кинг.

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"То, что мы сделаем в течение следующих 10 лет, определит будущее человечества на следующие 10 тысяч лет. До сих пор в мире не было главного центра, который бы был сосредоточен на одной большой проблеме", - сказал он BBC.

Некоторые подходы, предложенные сэром Кингом, известные под общим термином "геоинженерия".

Centre for Climate Repair - это часть инициативы Кембриджского университета под названием Carbon Neutral Futures Initiative, которую возглавляет доктор Эмили Шакбург. Она говорит, что миссия инициативы - это "решение климатической проблемы".

"Такой она должна быть. И мы не можем потерпеть неудачу", - сказала она. Инициатива объединяет ученых, инженеров и экспертов гуманитарных наук.

"Это действительно один из наиболее важных вызовов нашего времени. И мы должны ответить на него всеми возможными силами", - добавила доктор Шакбург.

Повторное замораживание полюсов

Одна из наиболее амбициозных идей относительно повторного замораживания полюсов Земли заключается в так называемом "осветлении" облаков над ними. Суть в том, чтобы распылять морскую воду через высокие мачты кораблей с небольшими соплами. Это позволит распространить крошечные частицы соли по облакам, что сделает их более широкими и способными отражать свет. Таким образом, территория под ними будет охлаждаться.

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Переработка углекислого газа

Еще один новый подход - это вариация идеи под названием "захват и накопление углерода" (ССЅ). Процесс предусматривает сбор углекислого газа над трубами угольных или газовых электростанций или металлургических заводов. После этого накопленное будет состоять под землей.

Профессор Питер Стайринг из Университета Шефилда работает над разработкой системы сбора и утилизации углерода на заводе Tata Steel в Южном Уэльсе. Его технология предусматривает создание еще одного завода рядом, который будет превращать вредные газы в топливо с помощью остаточного тепла металлургического завода.

"У нас есть источник водорода. У нас есть источник углекислого газа. А еще есть тепло и возобновляемая электроэнергия", - сказал он BBC.

"Мы собираемся соединить все это и превратить в новое синтетическое топливо", - добавил ученый.

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Озеленение океана

Еще один замысел, исследованием которого будет заниматься новый центр, - это "озеленение" океанов, чтобы они могли поглощать больше углекислого газа. Технология предусматривает "удобрение" моря солями железа, что оживит рост планктона. Хотя предыдущие эксперименты показали, что планктон не поглощает существенных объемов углекислого газа. Это делает замысел не очень действенным и не стоящим внимания. К тому же он может привести к нарушению экосистемы. Но профессор Калум Робертс из Университета Йорка утверждает, что подход сейчас обсуждается в научных кругах и будет рассмотрен. Ведь климатические изменения несут больше вреда, чем возможные негативные последствия он таких изменений.