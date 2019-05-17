В Раде подготовили два законопроекта по эконалогу

В парламенте есть проекты законов 10146 и 10147.

Деньги от эконалога в Украине используются не по назначению, и в Верховной Раде предлагают принять европейские нормы и улучшить экологию Украины.

Об этом заявила OBOZREVATEL народный депутат от фракции Радикальной партии Валерия Заружко.

По ее словам, для этой цели в парламенте есть проекты законов 10146 и 10147.

Нардеп объяснила, что сейчас полученные от эконалога деньги используются неэффективно - их могут направить на погашение долгов по выплате заработных плат или на содержание госструктур, но не на экологию.

“Исходя из статистических данных, лишь 25% от экосредств идут по назначению. Помимо целевого использования, мы хотим ввести налоговые стимулы для предприятий, чтобы они инвестировали в модернизацию и обновления своих мощностей. Как это сделаем? Из средств, инвестированных в экологическую безопасность оборудования, предприятия имели возможность до 70% эконалога списывать. И еще важный момент, чтобы избежать коррупционной составляющей — все должно быть прописано в законе и проработано по аналогии с возвращением НДС, то есть, в автоматическом режиме”, — пояснила Заружко.

По ее словам, такой подход уже давно используется в Европе, и во многих странах он взимается с предприятий, загрязняющих среду. Полученные средства идут на решение экологических проблем: строительство очистных сооружений, безопасную утилизацию отходов, сохранение природных заповедников, ландшафтные работы.

Нардеп отмечает, что это одно из условий, которое Украина должна принять в рамках “Национального плана” — обязательства, прописанного в соглашениях с Европейским Союзом.

«Перед нами стоят четкие обязательства по улучшению экологической составляющей. Мы, как страна, обязаны сделать. Это прописано в нашем евроинтеграционном пакете и мы должны это сделать как можно скорее, иначе будем считаться не благонадежным партнером», — подчеркнула народный депутат.

В четверг, 16 мая, в Министерстве экологии проходил круглый стол на данную тематику с участием как профильных специалистов, так и народных депутатов, и было принято решение идею поддержать. Поэтому, в ближайшие недели, по словам Заружко, два законопроекта вынесут на голосование парламентариев в первом чтении.