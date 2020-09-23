Госэкоинспекция требует от столичных властей ликвидировать незаконную свалку.

Государственная экологическая инспекция Украины проводит внеплановую проверку на несанкционированной мусорной свалке в Дарницком районе Киева, где произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Соблюдение законодательства об отходах, что касается ликвидации стихийных мусорных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов - это исключительно функция органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти. В связи с этим Госэкоинспекция выдвинула требование к КГГА и Дарницкой райгосадминистрации ликвидировать незаконную свалку. По результатам внеплановой проверки будет выдано предписание и подсчитан соответствующий ущерб», - отметил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Шахматенко.

В сообщении подчеркивается, что органы местного самоуправления должны работать в режиме предупреждения и заранее выявлять места, куда незаконно завозится мусор, а также принимать соответствующие решения по их устранению до возникновения чрезвычайных ситуаций.

В министерстве напомнили, что в Дарницком районе Киева утром 21 сентября ощущался сильный запах гари из-за пожара, который вспыхнул на местной мусорной свалке возле завода «Энергия». Жители района жаловались, что было трудно дышать, а окна в квартирах невозможно было открыть.

Пожар на свалке в Киеве: что известно

Сообщение о пожаре на свалке на улице Коллекторной в Дарницком районе Киева поступило 20 сентября в 12:45.

21 сентября из-за этого пожара в некоторых районах Киева наблюдалось значительное задымление, поскольку в ходе ликвидации пожар частично перекинулся на торфяники.

22 сентября в 16:12 пожар был ликвидирован.

Также 22 сентября состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого территорию стихийной свалки, где был пожар, взяли под охрану с целью предотвратить завоз твердых бытовых отходов в дальнейшем.

Кроме того, поручено с помощью инженерной техники утрамбовать насыпанную в ходе ликвидации пожара землю для предотвращения попадания в глубину кислорода и предотвращения в будущем повторных возгораний.

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Автор: Инна Андалицкая