В британском зоопарке показали родившегося во время карантина окапи.
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Это - чрезвычайно редкий вид жирафа. Новорожденная самочка окапи появилась на свет несколько недель назад.
Назвали ее Ниа Ниа в честь поселка в Конго, где расположен партнерский зоопарк.
Первые недели маленькое животное проводило в вольере, где училось делать свои первые шаги. А теперь вместе с мамой осваивает улицу.
Справка УНИАН. Окапи - вид парнокопытных, единственный представитель рода окапи. По телосложению окапи напоминают лошадиных, нежели жирафа. У них на конечностях имеются полоски, как у зебры. Оценка численности окапи варьируется от 35 тысяч до 50 тысяч живущих на свободе особей.
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