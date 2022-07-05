Новое растение является мировым рекордсменом по величине кувшинки с листьями шириной более 3 метров.

Научные сотрудники Королевских ботанических садов в Кью (Лондон, Великобритания) обнаружили новый вид гигантской водяной лилии.

Об этом пишет ВВС.

Примечательно, что огромное растение скрывалось на виду около 177 лет –оно хранилось в архивах ботсада и росло в ряде водных коллекций, но было ошибочно идентифицировано как другой вид. Теперь подробное научное исследование показало, что это новый вид.

При этом новое растение является мировым рекордсменом по величине кувшинки с листьями шириной более 3 метров.

Новый вид лилии получил название Victoria boliviana – в честь Боливии, где оно растет в единственном водоеме в части речной системы Амазонки.

Садовод Карлос Магдалена, один из ведущих мировых экспертов по водяным лилиям, давно подозревал, что это растение отличается от двух других известных гигантских видов, Victoria amazonica и Victoria cruziana. Поэтому ученые из Боливии подарили Кью несколько семян.

"Это означало, что мы сможем выращивать его бок о бок с двумя другими видами в точно таких же условиях. Как только мы это сделали, мы смогли очень четко увидеть, что каждая отдельная часть растения была совершенно другой", – пояснил ботаник.

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