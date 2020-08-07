"Больше, чем мы могли себе представить": глава Госэкоинспекции рассказал о количестве мусора у Карпатских рек (фото)

Некоторые свалки были подтоплены во время наводнения на западе Украины.

Государственная экологическая инспекция перечислила свалки вдоль пограничных карпатских рек, мусор из которых может попасть в соседние государства.

Об этом сообщил председатель инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

"Проинспектировали бассейн приграничных рек на территории Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Мусора больше, чем мы могли себе представить", — написал Андрей Малеваный.

По словам председателя Госэкоинспекции, в Черновицкой области ПЭТ-бутылки, пакеты, тряпки, пни, ветви и целые деревья встречаются вдоль 180 км прибрежных защитных полос и пойм рек Днестр, Прут, Черемош, Малый Серет. В Сокирянском районе выявлен ряд стихийных свалок. Также в Черновицкой области есть три официальных свалки, расположенные в опасной близости к водоемам.

Читайте такжеВ Минэкологии назвали количество свалок в Украине, объяснил, как будут решать "мусорную" проблему

На Ивано-Франковщине немало стихийных свалок на территории Яремчанского городского совета. На побережье реки Прут бытовые и строительные отходы вблизи очистных сооружений в Ворохте, отходы деревообработки и стеклобой по улице Курортная в селе Татаров, отходы деревообработки по улице Героев Майдана в селе Яблуница.

В Микуличин у реки Пидстрим, притока Прута, также выявили свалку бытовых и строительных отходов. У реки Солонец рядом с перекрестком автодорог Делятин-Коломыя и Н-09 Мукачево-Львов еще одну свалку бытовых отходов. Также в Ивано-Франковской области бытовые отходы в прибрежно-защитной полосе реки Прут в селе Шепаровцы Коломийской ОТГ. И только 10 стихийных свалок в селе Нижний Березов Косовского района у реки Лючка, притока Прута.

На Закарпатье и на территориях бассейнов приграничных рек Тиса, Уж, Латорица и их притоков выявлено 45 стихийных свалок в Береговском, Великоберезнянском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Савеловском, Тячевском, Ужгородском, Мукачевском районах. Общий объем выявленных отходов составляет около 1,495 м кубических, общая площадью 2,897 м кв.

На Львовщине стихийных свалок в прибрежных полосах нет, однако есть официальный полигон твердых бытовых отходов у реки Опир поселка Славское, что представляет экологическую угрозу.

Как сообщал ранее УНИАН, в каскаде Днепровских водохранилищ появились медузы и морские рыбы-иглы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram