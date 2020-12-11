Животные завезены в Дунайский биосферный заповедник из Ривненской области.

На острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике (Одесская обл.) выпустили 4 оленей и 12 ланей, чтобы восстановить природную экосистему.

Читайте такжеВ Одессе на свободу отпустили спасенного лебедя: как его приняла стая (видео)Как сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine, животные выпущены на острове в декабре.

Отмечается, что цель «заселения» - разнообразить природный выпас на острове и способствовать развитию экологического туризма в регионе.

«Четыре самки благородного оленя и стадо европейской лани обоих полов завезены на остров Ермаков из Ривненской области как продолжение долгосрочного партнерства с целью восстановления природных экосистем острова Ермаков. В следующем году к самкам оленя присоединится рогатый вожак стада», - сообщили в организации.

Как пояснили в Rewilding Ukraine, транспортировка самца возможна и безопасна для него самого и окружающих только после того, как он сбросит весной рога и начнет «отращивать» новые.

По данным организации, большая часть острова, который находится в буферной и антропогенной зонах заповедника (возле города Вилково), приведена в естественное состояние в 2009 году.

В 2019 году Rewilding Ukraine продолжила восстановление природных процессов на острове, поселив на нем стадо водяных буйволов из Закарпатья и табун диких лошадок из заповедников Латвии.

Возвращение крупных травоядных животных на остров должно восстановить процесс естественного выпаса. Они выполняют экологическую функцию своих предков, некогда широко населявших регион, но затем были уничтожены или вытеснены из дельты людьми.

По словам исполнительного директора Rewilding Ukraine Михаила Нестеренко, природный выпас позволяет поддерживать разнообразие ландшафтов на острове.

«Благодаря жизнедеятельности крупных травоядных животных, здесь есть и луга, и озера, и богатство видов растений. Мозаика ландшафтов привлекает большое разнообразие насекомых, птиц и млекопитающих, которые могут выбрать себе «дом» по вкусу», - сказал Нестеренко.

По его словам, различные виды травоядных пасутся по-разному, питаясь различными видами растений. Поэтому, чем более разнообразен выпас, тем богаче станет жизнь на острове.

«Выпуск благородных оленей и ланей на этой территории позволит добавить еще один штрих в эту удивительную картину ревайлдинга», - отметил Нестеренко.

Кроме того, природный выпас позволяет уменьшить риск пожаров, так как животные выедают чрезмерную растительность, которая, высыхая, может воспламениться.

«Олени и лани, вместе с другими жителями острова, будут привлекать туристов из Украины и из-за рубежа, которые интересуются природой. Ведь в нашей стране есть хорошие ландшафты, но почти не осталось мест, где вы сможете увидеть в естественной среде крупных диких животных», - сказал руководитель.

Благородные олени ранее широко населяли ландшафты Украины, но впоследствии численность поголовья значительно снизилась из-за браконьерства и уничтожения природных мест обитания.

Самцы благородного оленя могут достигать более 2 метров в длину и веса 300 кг. У них огромные рога, которые нужны для привлечения самок и драк между соперниками для защиты территории и своего «гарема».

Также во время гона самцы определяют первенство, устраивая поединки с ревом, которые могут длиться часами.

Лань европейская (длина до 2 метров, вес около 100 кг) имеет пятнистый окрас. У нее большие глаза и уши, у самца – характерные лопатообразные рога.

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Автор: Лариса Козовая