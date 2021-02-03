Когда в Одессе наступили морозы, скворцам ничего не осталось, как отправиться в город в поисках пищи.

В среду, 3 февраля, в небе над Одессой началось нашествие скворцов. Видео с тысячами перелетных птиц, кружащих над жилыми домами, опубликовали в сети местные жители.

Как сообщает местное издание Vgorode, стаи скворцов можно наблюдать во всех районах города.

«Они собираются на крышах, практически не оставляя свободного пространства, чем очень пугают некоторых одесситов», - говорится в сообщении.

По словам орнитологов, из-за слишком теплого декабря птицы остались зимовать в Одессе. Однако, когда наступили морозы, скворцам ничего не осталось, как отправиться в город в поисках пищи.

Обычно скворцы улетают зимовать в теплые края, а к весне возвращаются.

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Автор: Денис Прядко