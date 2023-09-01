Долгое время предполагалось, что виновной стала катастрофа на Чернобыльской АЭС, но исследования показывают, что основная причина на самом деле уходит корнями в более далекое прошлое.

На протяжении десятилетий высокие уровни радиоактивности обнаруживались у диких кабанов по всей Центральной Европе - и новое исследование объясняет, почему, пишет Sky News.

Долгое время считалось, что виновата катастрофа на Чернобыльской АЭС, но исследования показывают, что основная причина на самом деле уходит корнями в более далекое прошлое. Ученые установили, что значительная часть загрязнения связана с испытаниями ядерного оружия во время холодной войны в 1960-х годах.

Имеются предупреждения о том, что выбросы радионуклидов могут представлять потенциальную угрозу для здоровья населения, постоянно загрязняя пищевую цепочку и создавая риск традиционного облучения.

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"Больше чем когда-либо, учитывая угрозы ядерных ударов или случайных выбросов в ходе российско-украинской войны, сейчас крайне важно иметь возможность идентифицировать источник любого выброса... и оценить его экологические последствия", - говорится в исследовании.

В течение многих лет ученые ломали головы над феноменом, названным "парадоксом дикого кабана" - хотя уровень радиоактивности должен со временем падать, с 1986 года у животных не наблюдалось значительного снижения показателя.

Это связано с тем, что они часто едят оленьи трюфели из загрязненной почвы, которая медленно поглощала радиоактивные материалы за последние 78 лет.

По данным ООН, четверть всех проведенных ядерных испытаний были взорваны в атмосфере, а в последующие дни глобальные ветры распространили осадки повсюду.

После первого испытания, проведенного 16 июля 1945 года в пустыне в Аламогордо, штат Нью-Мексико, такие страны, как США и СССР произвели в атмосфере более 200 взрывов каждая, Великобритания и Китай - около 20 каждая, Франция - около 50.

Авторы исследования проанализировали образцы мяса диких кабанов из 11 районов немецкой земли Бавария в период с 2019 по 2021 год, и уровень загрязнения на 88% превышал нормативный предел страны.

"После выброса радиоцезий будет оставаться в окружающей среде в течение нескольких поколений и оказывать немедленное влияние на безопасность пищевых продуктов, а, как показано в нашем исследовании, на десятилетия", - пишут они.

Сброс радиоактивной воды в океан

Как сообщал УНИАН, 4 июля этого года Япония получила одобрение от наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности на сброс в Тихий океан очищенной радиоактивной воды с разрушенной в результате цунами АЭС "Фукусима". 24 августа японская компания Tokyo Electric Power Co (TepCo) начала сброс воды с атомной электростанции.

Вода использовалась для охлаждения остановленных ядерных реакторов станции, из которых выделяется остаточное тепло. С момента аварии на станции в 2011 году накопилось около 1,3 миллиона тонн воды, резервуары переполнены. Япония утверждает, что вода была отфильтрована, чтобы удалить большинство радиоактивных элементов, за исключением трития, изотопа водорода, который трудно отделить от воды. Перед сбросом вода будет разбавлена до содержания трития значительно ниже международно утвержденных уровней.

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