Тысячи видов под угрозой исчезновения: впечатляющие цифры к Международному дню биологического разнообразия (видео)

Под угрозой исчезновения находится более 7 тысяч видов животных и почти 60 тысяч видов растений.

22 мая - Международный день биологического разнообразия.

На планете Земля проживает около 1,6 млн биологических видов. Каждый живой организм кардинально влияет на всю экосистему. Если одно звено такой цепи выпадает, под угрозой оказывается вся экосистема. Вымирание целых видов животных и растений вызывает деградацию экосистемы.

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Последствия не заставляют себя ждать - происходит опустынивание земель, а также снижается урожайность почв и ухудшаются условия жизни видов, в том числе человека.

Сегодня в мире под угрозой исчезновения находится более 7 тысяч видов животных и почти 60 тысяч видов растений. Потребительское отношение к природным ресурсам приводит к потере лесов, степей, загрязнению океана. Человечеству необходимо пересмотреть свои отношения с природой, иначе мы и сами можем оказаться одним из исчезнувших видов.