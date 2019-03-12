В Одесской области в заповеднике обнаружен прибрежный склон, пропитанный химикатами (фото)

Ядовитое вещество попадает в уникальный лиман Шаганы, волны которого интенсивно вымывают пропитанный химикатами глиняный отвес.

В Одесской области на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружен прибрежный склон, пропитанный неизвестными химикатами.

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, бывший директор указанного заповедника Иван Русев.

По его словам, обследуя прибрежную территорию лимана Шаганы в указанном заповеднике, он «был поражен» ярко выделяющимся светлым участком прибрежного склона, недалеко от села Приморское.

«Вертикально отвесный склон был пропитан каким-то ярко белым химическим веществом. В процессе опроса местных жителей, стало известно, что во времена СССР, здесь, на берегу уникального лимана, была вырыта огромная яма для скидывания всевозможных ядохимикатов и минудобрений», - написал Русев.

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Как отмечается, сегодня стены ямы для химикатов со стороны лимана уже нет, она подверглась абразии, и волны лимана Шаганы интенсивно вымывают по крупицам пропитанный химикатами глиняный отвес.

Эколог заявляет, что современники не извлекли уроки из печального опыта предшественников, в частности, продолжая формировать огромные свалки и скотомогильники в границах национального парка.

При этом, судебные процессы, которые инициирует администрация заповедника, пока очевидных результатов не дали.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Лиман Шаганы - соленый водоем, сообщающийся с морем через протоку. Площадь водного зеркала лимана - 70 кв. км, по косе – 8 км, наибольшая длинна 12 км, глубина – менее 3 м. Соленость воды сходна с морской - 18 г на литр.

Лиман имеет уникальный химический состав и огромную площадь испарения, обогащает воздух полезными минералами. Также известен лечебными грязями, сходными по составу с грязями мертвого моря.