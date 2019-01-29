На территории заповедника "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружен скотомогильник и свалка навоза (фоторепортаж)

Бывший директор заповедника Иван Русев считает, что к данным нарушениям причастен сельсовет с. Приморское Татарбунарского района.

В Одесской области на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружены несанкционированный скотомогильник и свалка навоза.

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, бывший директор заповедника Иван Русев.

В частности, в конце прошлой недели при обследовании территории национального парка его сотрудники столкнулись с новым нарушением, допущенным, как утверждает Русев, сельским советом села Приморское Татарбунарского района.

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«В границах национального парка нами выявлена новая распашка территории, скотомогильник, свалка навоза», - написал Русев.

По выявленным фактам служба государственный охраны нацпарка готовит материалы в суд.

Русев также разместил в Facebook фотографии, подтверждающие указанные нарушения.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.