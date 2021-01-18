Положение осложняется тем, что во многих случаях люди ненавидят насекомых, хотя они имеют решающее значение для пищевой цепи.

Изменение климата, инсектициды, гербициды, загрязнение, инвазивные виды и изменения в сельском хозяйстве и землепользовании приводят к тому, что Земля ежегодно теряет до 2% насекомых.

Читайте такжеПестициды "убивают" мозг пчелиных малышей – ученыеПроблема, которую иногда называют апокалипсисом насекомых, похожа на головоломку. И ученые говорят, что у них до сих пор нет всех частей, поэтому им сложно осознать масштабы и заставить мир заметить и что-то сделать, передает ТСН со ссылкой на New Yotk Post.

Энтомолог из Университета Коннектикута Дэвид Вагнер сказал, что ученым необходимо выяснить, насколько больше потеря насекомых, чем других видов.

"Есть причина для большого беспокойства, — добавил он, — потому что они является целью "атаки" с применением инсектицидов, гербицидов и светового загрязнения".

Соавтор и ентомолог Университета Иллинойса Мэй Беренбаум, обладательница Национальной медали науки, сказала: "Сокращение численности насекомых можно сравнить с изменением климата 30 лет назад".

Положение осложняется тем, что во многих случаях люди ненавидят насекомых, хотя они опыляют продукты питания в мире и имеют решающее значение для пищевой цепи.

По словам Вагнера, насекомые "является той тканью, из которой построены Мать-природа и дерево жизни".

По его словам, два хорошо известных вида — пчелы и бабочки-монархи — лучше всего иллюстрируют проблемы и упадок насекомых. Количество медоносных пчел резко сократилось из-за болезни, паразитов, инсектицидов, гербицидов и отсутствия пищи.

По словам Вагнера, более сухая погода на западе США, вызванная изменением климата, означает, что бабочкам достанется меньше молочая. А изменения в американском сельском хозяйстве, когда убирают сорняки и цветы, лишают пчел возможности получения нектара.

Но хорошая новость в том, что, за исключением изменения климата, люди могут многое сделать, чтобы остановить сокращение численности насекомых, если поймут, что это глобальная проблема, которую нужно решать снизу.

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Автор: УНИАН