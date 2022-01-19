Люди учили его есть, ловить рыбу и радовались его своенравному характеру.

Самца выдры по имени Пушик еще летом приютила семья из Ривненской области, когда тот еще был маленьким. Люди учили его есть, ловить рыбу и радовались его своенравному характеру. Однако Пушик подрос, а его хозяева понимают, что уже скоро инстинкты хищника начнут брать верх. Поэтому они ищут для самца выдры новую семью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пушик любит безобразничать, интересуется стиральной машиной и забавно пищит. Для владельцев он уже будто член семьи. Одинокую крошечную зверушку, которая едва ползала и сильно кричала, Юрий с Ривненщины увидел возле водоема рядом с лесом еще летом. Сперва он не трогал ребенка выдры, потому что думал, что где-то рядом его родители.

Однако маленькое животное своих родителей так и не нашло. Юрий ездил к выдре еще два дня и потом забрал ее домой, потому что боялся, что животное погибнет.

Маленькая выдра не могла даже самостоятельно есть. Люди выходили животное и даже научили хищника добывать пищу. Пушик привык к семье, теперь он едва выживет в дикой природе. Он любит людей, однако уже начинает охотиться на кур, еще и гоняет котов.

Семья очень прикипела к Пушику, однако люди понимают, что выдре нужно жить среди других выдр. Самцу было бы лучше найти жилье в зоопарке. Владельцы выдры ищут место, где бы могли взять Пушика. Однако куда отдавать животное не хотят, ведь занимаются и стремятся найти то жилище, где выдре будет максимально комфортно.

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