Дикие животные идут на контакт с людьми и не боятся камер.

На искусственных пляжах Фонтанки под Одессой в камнях поселились лисы. Местные жители рассказывают, что животные там обитают уже около полугода, они не боятся людей.

Одесский фотограф Геннадий Голубев опубликовал на своей странице в Facebook серию снимков с лисами.

Читайте также"Да иди ты на х*й!": на Киевщине у женщины со скандалом изъяли новорожденного олененка (видео)По словам очевидцев, лис на пляже постоянно подкармливают, выглядят они умиротворенно. Дикие животные идут на контакт с людьми, не боятся камер и даже позируют фотографам.

"Если исходить из интересов самой лисицы, лучше не пытаться с ней подружиться, не прикармливать ее. Дикому зверю мы таким образом оказываем медвежью услугу. Это очень пластичный вид, умный и хитрый. Они привыкают к разным условиям и всегда найдут себе пропитание. Приучать ее к контакту с людьми нехорошо", - рассказал "Думской" директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

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Автор: Ольга Робейко