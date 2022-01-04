В конце 2021 года в агломерационном цехе "Никопольского завода ферросплавов" ввели в эксплуатацию новый газоаспирационный комплекс, который очищает воздух от вырабатываемых в процессе производства загрязнений.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, фактическая стоимость строительства газоаспирационной станции составила 315 миллионов гривень. Работы по реализации проекта выполняли украинские проектировщики, подрядчики и поставщики.

Новый экологический комплекс позволяет снизить выбросы в целом до 20 тысяч тонн пыли в год или на 55 тонн в сутки. А поскольку уловленная пыль содержит марганец, она возвращается в производство. Общее количество вторичного сырья, которое улавливается комплексом и возвращается в производство - до 22500 т/год.

При этом, данные о запыленности воздуха в онлайн-режиме передаются в областную экологическую инспекцию.

"Для нас ввод в эксплуатацию очередного экологического объекта - важный момент. Потому что мы делаем вклад в экологию предприятия, города, да и страны в целом. За последние 20 с лишним лет мы построили 15 газоаспирационных систем, а за все время существования предприятия - 25 установок было построено и реконструировано на НЗФ. Их общая производительность 10 млн. м³ в час очищаемых газов. А всего на предприятии сейчас работает 50 тыс. рукавных фильтров, которые отводят загрязненную пылевоздушную смесь от рабочих мест", - отметил генеральный директор НЗФ Владимир Куцин.

По словам директора по капитальному строительству предприятия Олега Камбарова, запущенная в декабре установка по очистке воздуха - не последний экологический объект на заводе, поскольку уже начался первый этап подготовки проекта строительства еще одного такого комплекса.

"Новая газоаспирационная установка будет технологической и аспирационной. Она будет интереснее в плане инженерных решений. С вводом в эксплуатацию этого объекта будут полностью решены экологические проблемы, которые довлеют над агломерационным цехом и заводом. То есть мы полностью завершим экологическую программу по предприятию. Какие бы экологические требования не стояли перед заводом, мы обязательно их будем выполнять. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы", - сказал Камбаров.