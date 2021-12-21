Людям не слишком понравилось такое соседство и они решили их отселить.

Более полутысячи летучих мышей поселились на зимовку прямо на балконе квартиры харьковской семьи.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Однако людям не слишком понравилось такое соседство и они решили их отселить.

Колонию летучих мышей в самой обшивке балкона обнаружили альпинисты, которые утепляли дом. Они сразу же позвонили волонтерам, чтобы те забрали животных. Когда летучих мышей сняли, то они начали разлетаться. Оставшихся собрали в ящик: всего насчитали 650 летучих мышей, однако часть из них умерли или же получили различные травмы.

После этого волонтеры их напоили, осмотрели и отсортирована по весу. Рукокрылые отправятся на зимовку до весны в специальные холодильники, ведь им нужен холод.

Как сообщал УНИАН, в апреле под Харьковом на волю выпустили почти тысячу рукокрылых, которых от смерти спасли специалисты реабилитационного центра для таких животных.

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Автор: Олег Давыгора