Из-за неоднозначных инцидентов моряки стали более агрессивно относиться к этим китообразным.

Три года назад стало известно о сразу нескольких инцидентах, когда полтора десятка пиренейских косаток таранили суда вдоль испанского и португальского побережья. В результате действий этих животных с весны 2021 затонуло не менее 5 лодок.

Ученые в открытом письме подчеркивают, что косатки никогда не убивали людей в дикой природе, и призывают не считать такое их поведение проявлением агрессии, пишет The Guardian.

Специалисты объясняют, что косатки демонстрируют широкий спектр поведения, многие из них прибегают к "игривому социальному поведению", которое не следует характеризовать как "нападения".

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"Это повествование ненадлежащим образом проецирует человеческие мотивы на этих китообразных, и мы обеспокоены тем, что увековечение этого приведет к карательным реакциям со стороны моряков. Наука пока не может объяснить, почему пиренейские косатки делают это, хотя мы повторяем, что это скорее связано с игрой или общением, чем с агрессией. Однако необоснованно и потенциально вредно для животных утверждать, что это месть за прошлые обиды или продвижение какой-то другой мелодраматической сюжетной линии", – говорится в письме.

Специалисты особенно обеспокоены тем, что обвинения в предполагаемых нападениях подвергают косаток риску.

"С момента выхода фильма "Челюсти" мы увидели, что негативная репутация может сделать для морских существ, таких как акулы. Косатки очень умны и невероятно сложны в поведении. Но они никогда не убивали кого-либо из нас в дикой природе. Известно, что они причиняют вред людям только в неволе, и это потому, что мы были достаточно глупы, чтобы довести их до крайности, удерживая их в ловушке в течение многих лет в небольших бетонных резервуарах для нашего развлечения", – подчеркивает Дэнни Гроувс из Whale and Dolphin Conservation.

Нападения косаток на людей

В 2020 году ученых озадачили пиренейские косатки, таранившие парусные лодки вблизи Испании и Португалии. За непродолжительное время несколько лодок получили серьезные повреждения. В результате столкновений лодок с касатками разнообразные травмы получали члены экипажей пострадавших судов. До этого был известен только один хорошо задокументированный случай ранения человека дикой косаткой, произошедший в 1972 году.

Полагают, что популяция пиренейских косаток находится под угрозой исчезновения и включает менее 40 особей. А после сообщений о протараненных лодках моряки начали агрессивнее относиться к этим китообразным. К примеру, в этом месяце в Сети появились кадры, на которых видно, как моряк открывает огонь по стадам косаток.

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