Авторы надеются, что собранные данные позволят разработать природоохранные меры для защиты косаток от человеческой деятельности.

Косатки на северо-востоке Тихого океана часто гибнут в результате столкновения с судами, а некоторые из них болеют из-за проглоченных рыболовных крючков.

Читайте такжеУченые узнали об опасных бактериях на клыках некоторых пауковК такому выводу пришли специалисты, пишет N+1.

Команда ученых во главе со Стивеном Раверти из Министерства сельского хозяйства Канады решила выяснить, с какими угрозами сталкиваются косатки на северо-востоке Тихого океана, где обитает несколько популяций этих китообразных: пять плотоядных, четыре рыбоядных, одна оффшорная и гавайская.

В анализ вошли 53 случая гибели косаток разного возраста, из которых в 22 случаях причину смерти удалось достоверно установить.

По крайней мере четыре особи, относящиеся к разным возрастным группам, умерли из-за человеческой деятельности, три из них — в результате столкновений с корпусами и винтами судов. Еще у нескольких косаток обнаружили следы подобных столкновений.

Новые данные свидетельствуют, что фактор смертности из-за инцидентов с кораблями и моторными лодками может серьезно влиять на некоторые малочисленные популяции, обитающие в районах с оживленным судоходством.

Отмечается, что к гибели косаток приводили не только антропогенные причины. Две особи скончались из-за инфекций, а еще несколько новорожденных и младенцев — из-за врожденных патологий.

Также ученые отметили у некоторых погибших косаток повреждения, связанные с рыболовным промыслом, например, проглоченные крючки (у одной молодой особи в результате развился сепсис, приведший к гибели).

Авторы надеются, что собранные данные позволят разработать природоохранные меры для защиты косаток от человеческой деятельности.

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Автор: УНИАН