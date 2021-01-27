Значительная часть денег будет использована для выплаты долгов.

Правительство Дании выплатит компенсацию в размере 18,8 млрд крон (около $3 млрд) владельцам норковых ферм, которые были вынуждены уничтожить животных и прекратить работу в ноябре прошлого года.

Читайте такжеБолее 20 мировых лидеров собираются на онлайн-саммит по вопросам климатаОб этом пишет The Local.

Подавляющее большинство партий в парламенте поддержали это решение.

"Это соглашение дает справедливую и разумную компенсацию, чтобы селекционеры норки могли двигаться вперед", - заявил исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бедсков.

Отмечается, что большая часть денег будет использована для выплат долгов фермеров перед поставщиками и банками.

Коронавирус у норок

В Дании в начале ноября обнаружили 214 случаев коронавируса от норок людям.

Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, выявленного у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.

Это решение сопровождалось в стране политическим кризисом. В конце концов правительство решило, что угроза вакцине в связи с новой мутацией вируса, "вероятнее всего, устранена".

Однако к тому моменту фермеры в Дании уничтожили более 10 миллионов норок.

Случаи заражения норок коронавирусом фиксируются и в других странах.

В Дании тела убитых из-за коронавируса норок "восстали из могил".

Также сообщалось, что норки, похороненные в массовых могильниках в Дании после общенационального забоя, вероятно, загрязнили грунтовые воды.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН