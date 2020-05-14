Коты могут заражаться коронавирусом друг от друга - исследования

Доказательств того, что коты могут заразить человека, пока нет.

В исследовании, опубликованном в Медицинском журнале Новой Англии, ученые из США и Японии сообщают, что кошки могут легко заразиться вирусом SARS-CoV-2, что вызывает COVID-19, и могут передать вирус другим кошкам.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Eurek Alert.

Профессор патобиологических наук в Школе ветеринарной медицины Университета Висконсина Йошихиро Каваока руководил исследованием, в котором исследователи вводили трем кошкам SARS-CoV-2, выделенный от пациента-человека. На следующий день исследователи брали мазок из носовых отверстий кошек и обнаружили вирус у двух животных. В течение трех дней они обнаружили вирус у всех кошек. Позже исследователи подселили к ним еще по одному представителю их вида, которым не вводили вирус SARS-CoV-2 этим кошкам.

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Каждый день ученые брали носовые и ректальные мазки во всех шести кошек, чтобы обследовать их на наличие вируса. В течение двух дней одна из ранее не зараженных кошек выделяла вирус, и в течение шести дней все остальные животные имели этот вирус. Ни один из ректальных мазков не содержал вируса. Передача вируса была совершена в течение шести дней. Он не был смертельным, и у одной из кошек не было признаков болезни. Все они в конечном итоге очистились от вируса.

"Это было для нас главным открытием - у кошек не было симптомов", - говорят эксперты.

Полученные данные позволяют предположить, что кошки могут заразиться вирусом от влияния людей или других кошек, инфицированных SARS-CoV-2. Это следует из исследования, опубликованного учеными Китайской академии сельскохозяйственных наук, которое также показало, что кошки и хорьки могут заразиться и потенциально передать вирус. Известно, что вирус передается людям при контакте с дыхательными каплями и слюной.

"Люди должны помнить об этом. Если они находятся в карантине в своем доме и обеспокоены передачей COVID-19 детям и близким, им следует также заботиться о том, чтобы не передать его своим животным", - говорит Питер Хальфманн, профессор UW-Madison, который помог провести исследования.

Исследователи советуют, чтобы люди с симптомами COVID-19 избегали контакта с кошками. Они также советуют владельцам держать своих домашних животных в помещении, чтобы ограничить контакт их кошек с другими людьми и животными.

Люди остаются крупнейшим риском для других людей при передачи вируса. Нет никаких доказательств того, что кошки могут передать вирус людям, и нет документально подтвержденных случаев, когда люди болели COVID-19 через контакт с кошками. Однако есть подтвержденные случаи заражения кошек через тесный контакт с людьми, зараженными вирусом.

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Исследования UW-Madison помогает экспериментально подтвердить, что кошки могут заразиться, хотя риск естественного инфицирования вероятно, довольно низкий, говорят эксперты. С 22 животных, протестированных программе, ни у одного не было положительных результатов полимеразной цепной реакции на вирус.

"У кошек все еще гораздо больше шансов получить COVID-19 от вас, чем от кошки", - отмечают специалисты.

Рутану Чун, заместитель декана по клиническим вопросам в UW Veterinary Care, советует владельцам кошек не оставлять их без внимания, если животное не контактировала с зараженными. Если же хозяин или сожители кота болеют COVID-19, следует ограничить взаимодействие с животными, чтобы защитить их от воздействия вируса.