Минюст передал конфискованных львов и медведей природным паркам и благотворительным фондам
Министерство юстиции безвозмездно передало конфискованных по решению суда трех львов и шесть медведей природным паркам и благотворительным фондам.
Об этом говорится в сообщении Минюста.
В частности, по решению комиссии в Васильевском районном отделе Государственной исполнительной службы животные передаются:
- гималайский медведь Мальвина - благотворительной организации «Международный Благотворительный фонд «Збережи дикість»;
- бурые медведи Балу и Тимоша - Национальному природному парку «Синевир»;
- львы Риччи, Витольд и Багира - благотворительному фонду «Нэйтон»;
- бурые медведи Потап, Анна и Маша - ООО «Медвежий приют Домажир» (реабилитационный центр, расположенный в природном заповеднике «Расточье» - УНИАН).
«Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных - это общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов. Старый порядок, согласно которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызвал противоречивые чувства», - напомнил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко и добавил, что отныне продажа животных на аукционе OpenMarket - СЕТАМ запрещена.
Читайте такжеШутка стала явью: Минюст начал продавать породистых собак за долги их владельцев
Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров принял постановление Минюста о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.
В частности, порядок дополняется положениями, регулирующими реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решениям судов.
Теперь кошки, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться в приюты для животных или в другие учреждения для содержания животных.
Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Их безвозмездно будут передавать в приюты для животных, зоопарки или другие учреждения для содержания животных.
Не реализованные сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным законом порядком.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram