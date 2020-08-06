Минюст передал конфискованных львов и медведей природным паркам и благотворительным фондам

Новое жилье нашли львы Риччи, Витольд, Багира и медведи Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап и Тимоша.

Министерство юстиции безвозмездно передало конфискованных по решению суда трех львов и шесть медведей природным паркам и благотворительным фондам.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

В частности, по решению комиссии в Васильевском районном отделе Государственной исполнительной службы животные передаются:

гималайский медведь Мальвина - благотворительной организации «Международный Благотворительный фонд «Збережи дикість»;

бурые медведи Балу и Тимоша - Национальному природному парку «Синевир»;

львы Риччи, Витольд и Багира - благотворительному фонду «Нэйтон»;

бурые медведи Потап, Анна и Маша - ООО «Медвежий приют Домажир» (реабилитационный центр, расположенный в природном заповеднике «Расточье» - УНИАН).

«Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных - это общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов. Старый порядок, согласно которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызвал противоречивые чувства», - напомнил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко и добавил, что отныне продажа животных на аукционе OpenMarket - СЕТАМ запрещена.

Читайте такжеШутка стала явью: Минюст начал продавать породистых собак за долги их владельцев

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров принял постановление Минюста о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

В частности, порядок дополняется положениями, регулирующими реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решениям судов.

Теперь кошки, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться в приюты для животных или в другие учреждения для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Их безвозмездно будут передавать в приюты для животных, зоопарки или другие учреждения для содержания животных.

Не реализованные сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным законом порядком.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram