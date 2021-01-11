Oriflame Ukraine отрицает свою причастность к мероприятию.

В Чернигове во время корпоратива косметической компании создали фотозону с теленком, зоозащитники назвали это издевательством над животным.

Читайте также"Какое-то двуногое существо развлеклось": под Луцком спасли подстреленного лебедя (фото)Соответствующее сообщение и фотографии с мероприятия в частности разместили на Facebook-странице UAnimals.

"Издевательство ради развлечений. В Чернигове на празднование Oriflame Cosmetics Ukraine решили привлечь теленка, который во время шумной вечеринки на привязи служил декором для фото", – отмечается в сообщении.

В комментариях пользователи разделились: большинство осудили такие развлечения. Представителей компании при этом назвали "бездушными живодерами". В то же время есть и те, кто ничего позорного в этом не видят, ведь 2021 год – Год Белого Быка, поэтому и фотозону создали соответствующую.

В то же время почти никто не указывал, что массовые мероприятия, в том числе и корпоративы, в декабре были ограничены из-за пандемии коронавируса, а на фото участники мероприятия без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Компания Oriflame Ukraine разместила на своей странице комментарий по поводу этого инцидента и осудила использование животных в неэтичных целях. В частности, в компании уточнили, что информацию о своих мероприятиях сообщают на своем сайте, а мероприятие в Чернигове было организовано партнерами самостоятельно на свои собственные средства без их участия.

"У нас не было информации о том, что в ходе мероприятия будут использованы животные. Мы не поддерживаем любые неэтичные действия с использованием животных. Но мы не в состоянии контролировать действия, которые (в том числе мероприятия) проводят наши партнеры (не являющихся сотрудниками компании Oriflame) в своих частных целях без какого-либо привлечения со стороны Oriflame", - отметили в компании.

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Автор: Ирина Синельник